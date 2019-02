Com mais de 10 anos de estrada, os Barbixas apresentam ‘Improvável’ em Campinas

Trio de humoristas formado por Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna, mais conhecidos como Cia. Barbixas do Humor, traz o espetáculo “Improvável” no Teatro Iguatemi.

Criado em 2007, “Improvável” promove a interação dos humoristas com a plateia. Isso acontece quando um mestre de cerimônia pede ao público uma sugestão de temas. A partir daí, o improviso começa.

Como os temas são sugeridos na hora e as apresentações nunca são as mesmas, fazendo com que o espetáculo seja sempre único.

As apresentações começam nesta sexta (8) e vão até domingo (10). Os horários do espetáculo são às 20h, na sexta, às 21h no sábado e às 18h no domingo.

Os ingressos para as três primeiras fileiras são R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Já os demais lugares são R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia). Somente maiores de 14 anos poderão comparecer no espetáculo.

A compra das entradas pode ser feita pela bilheteria do Teatro ou pelo site Ingresso Rápido.

Os Barbixas

O canal no YouTube dos Brarbixas possui mais de 2,7 milhões de inscritos. E os números não param de crescer, ao todo, o canal soma 700 milhões de visualizações.

O grupo surgiu dentro de um cursinho pré – vestibular, e desde então não param mais de se apresentar por aí. O trio se apresentou pela primeira vez em 2001.

Serviço

No Iguatemi Campinas (av. Iguatemi, 777 – Vila Brandina). De sex. a dom., às 20h. De R$ 35 a R$ 80.