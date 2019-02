Revelado como está o relacionamento de Meghan Markle com seu pai Thomas

A relação entre Meghan Markle e seu pai Thomas é cercada por muitas polêmicas. Desde que se tornou membro da realeza, começaram vários enfretamentos.

E amigas próximas da duquesa, que vai ser uma futura mamãe da coroa britânica, revelaram a revista People como é o relacionamento e a comunicação que ambos mantém (pai e filha).

Meghan Markle's Best Friends Break Their Silence: 'We Want to Speak the Truth' https://t.co/HNujgjlmL1 pic.twitter.com/k6lHT7lw66

— People (@people) February 6, 2019