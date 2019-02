Paloma Duarte volta à Globo na mesma novela que marca estreia de sua filha como atriz

Ana Clara Winter, 21 anos, filha de Paloma Duarte e Marcos Winter, vai seguir a profissão dos pais. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do jornal Extra, a moça estreia na próxima temporada de "Malhação". E o melhor: junto com a mãe, que volta à emissora em que estreou após anos de contrato com a Record.

Segundo Carla, Ana Clara mandou muito bem nos testes e foi elogiada. Apesar de Paloma ser a protagonista 'adulta' da história, mãe e filha não contracenarão.

Na história, a personagem de Paloma, Lígia, adota uma garotinha e, depois, disputa a guarda dela com a mãe biológica. "Malhação – Toda Forma de Amar" estreia em abril de 2019 e ainda conta com Joaquim Lopes e Henri Castelli no elenco.

Além de Ana Clara, Paloma é mãe de Maria Luiza Luiza, 23, e Antonio, 3, do relacionamento com o também ator Bruno Ferrari.