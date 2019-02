Oscar 2019: Dwayne Johnson recusou convite para apresentar a premiação; entenda

O ator Dwayne Johnson – também conhecido como "The Rock"- afirmou na noite desta quarta-feira (6) que recebeu um convite da Academia para apresentar a cerimônia de premiação do Oscar 2019, mas teve que recusar.

"Eu fui a primeira escolha para apresentar este ano e meu objetivo era fazer desta a cerimônia mais divertida e envolvente já feita", revelou o ator. A afirmação foi uma resposta ao jornalista Dan Buffa, que sugeria Johnson como apresentador do Oscar nos próximos anos.

"Todos nós tentamos muito, mas não conseguimos fazer dar certo, considerando que estou filmando [a sequência de] Jumanji. Tanto eu, como a Academia ficamos arrasados, mas quem sabe um dia nessa estrada", disse.

Ah mahalo dude, I was their first choice to host this year, and my goal was to make it the most fun and entertaining Oscars ever. We all tried hard, but couldn’t make it work since I’m shooting Jumanji. Academy and I were super bummed but maybe one day down the road 🥃 https://t.co/eiiMuBNOzb

