Morre Carlos Fernando, ex-membro do Nouvelle Cuisine

O músico e artista plástico Carlos Fernando Nogueira, ex-membro da banda Nouvelle Cuisine, foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo nesta quarta-feira (6). Segundo vizinhos, o corpo foi encontrado no quarto do apartamento no centro da cidade, com sinais de que havia morrido há alguns dias.

A causa da morte teria sido cardiomiopatia hipertensiva (enfarte causado por pressão alta), segundo informações compartilhadas por amigos do cantor. O velório será a partir das 17h no Crematório de Vila Alpina, na zona leste da capital, e a cremação será às 20h desta quinta-feira, 7. A informação da morte foi divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo. O artista nasceu em 1959.

Com releituras particulares de clássicos do jazz, a Nouvelle Cuisine lançou dois discos com os vocais de Carlos Fernando, "Nouvelle Cuisine" (1988) e "Slow Food" (1991), pela Warner, e até a metade dos anos 1990 estabeleceu parcerias com nomes importantes da música brasileira, como Caetano Veloso, Gal Costa e Angela Maria.

Nogueira também teve uma carreira solo, se separando da banda após esses primeiros trabalhos, quando gravou com Marisa Monte, Toninho Horta, e novamente trabalhou com Caetano, dessa vez como artista gráfico. Ele ainda cantaria com o grupo em ocasiões pontuais.

Nos últimos tempos, priorizou o trabalho como arquiteto. Ele foi coordenador de arquitetura da Secretaria de Estado da Cultura e da Poiesis – e autor do projeto de reforma da Casa Guilherme de Almeida, no Pacaembu (zona oeste).