La Casa de Papel: Apontam novo alvo dos assaltantes na 3ª parte da série

Os fãs de “La Casa de Papel” estão aguardando ansiosamente os novos episódios que devem ser lançados este ano. Ainda assim, os detalhes do enredo da terceira parte da série eram um mistério – pelo menos até agora.

De acordo com fontes reunidas pelo site eCartelera, um dos portais espanhóis de entretenimento mais acessados no país, o novo alvo da gangue do professor pode ser o Banco da Espanha.

O cofre do banco está localizado na praça de Cibeles, em Madri. Ele fica cerca de 48 metros abaixo da superfície e possui um acesso extremamente complicado, com tem três portas blindadas, uma ponte levadiça e o maior obstáculo: a água.

Segundo informações do site, a corrente de dois rios subterrâneos seria liberada em caso de tentativa de assalto e afogaria os ladrões.

Seria possível que O Professor (Álvaro Morte) tentasse um alvo tão complexo?

Reprodução / Giphy

Tudo o que sabemos sobre a terceira temporada

No festival Mania Series, Álex Pina declarou ao Premiere: “Precisávamos de uma boa razão porque nossos heróis foram viver em paraísos diferentes nos quatro cantos do mundo com dinheiro nos bolsos”.

Pina completou: “Primeiro precisávamos de uma razão emocional para reunir todo o grupo, uma razão mais simbólica do que a busca por dinheiro”. Ou seja, para o produtor espanhol a história deve fluir "naturalmente" da temporada anterior com um novo assalto, mas algo ainda maior e mais significativo do que a Casa da Moeda.

Temporalidade

Pina também revelou que haverá alguns flashbacks com comentários sobre momentos da segunda temporada e eventos que aconteceram com os personagens muito antes disso.

Ele também explicou que a volta de Berlim na trama ocorrerá por um motivo especial: serão explicados os elos que unem o falecido e O Professor.

Dessa forma, já podemos imaginar que temporalidade da série terá novamente vários níveis e poderá não só dar um salto no futuro, como voltar a acontecimentos do passado para revelar detalhes de alguns personagens.

Roteiro

Jaime Lorente – que interpreta o personagem Denver na série – revelou que podemos esperar acontecimentos fascinantes para os próximos episódios.

“Para mim, a terceira temporada é muito melhor do que as anteriores. Pelo roteiro.”, comentou o ator em uma entrevista durante a Heroes Comic-Con em Madrid, na Espanha.

Tudo indica que seu personagem continua se relacionando com Monica (Esther Acebo) na trama. A atriz revelou em entrevista que “o casal Denver e Monica será movido pelo amor”.

Alex Pina, criador da série também fez uma declaração que deixará os fãs esperançosos:

“O desafio não era ser inconsistente com a história que já contamos e isso é muito complicado, claro, porque agora estamos lidando com um grupo de milionários, então reunir esses caras foi complicado. Havia apenas uma razão que poderia empurrá-los juntos e passamos dois meses em uma sala procurando o que poderia ser esse motivo, então descobrimos e falamos com a Netflix. Acreditamos que não vamos decepcionar você”, respondeu durante uma entrevista na Smart Films.

Personagens novos

Muitos rostos conhecidos voltam: Úrsula Corberó (Tóquio), Álvaro Morte (Professor), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herran (Rio), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo), Enrique Arce (Arturo), Kiti Manver (Mariví) Juan Fernandez (Coronel Prieto), Mario de la Rosa (Suarez) e Berlim, personagem interpretado por Pedro Alonso, que morreu no final da segunda parte.

Mas, de acordo com a revista Fotogramas, também veremos novos personagens:

O ator Hovik Keuchkerian (Assasin's Creed) se juntará aos ladrões sob o pseudônimo de "Bogotá".

Najwa Nimri (Vis a Vis) também chega como "Alicia".

Fernando Cayo interpretará "Tamayo".

Rodrigo de la Serna interpretará “O Engenheiro”.