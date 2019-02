Grey's Anatomy: Ator revela quem ele acha que conquistará Meredith na 15ª temporada

Esse texto contém spoilers!

A décima quinta temporada segue com o clima de romance que divide a opnião dos fãs: o possível casal Meredith (Ellen Pomepeo) e DeLuca (Giacomo Gianniotti). No entanto, as coisas prometem ficar ainda mais decisivas, já que finalmente a Dra. Grey aceitou sair com o italiano e até marcou uma data especial: a véspera de Ano Novo.

Reprodução / Giphy

Em entrevista ao ET online, o ator compartilhou como ele gostaria que fosse esse primeiro encontro do casal:

“Eu não acho que você quer algo muito grande no primeiro encontro. Você quer ir a um lugar quieto e íntimo, onde possa conversar. Existem muitos Joe's Bar em Grey, o bar clássico que todos nós vamos. Eu não ficaria surpreso se esse fosse seu primeiro encontro.

Precisamos estar em nossas próprias roupas fora do hospital, onde podemos nos ver como seres humanos e não como cirurgiões e assistentes e residentes, onde somos iguais”, revelou Gianniotti.

Apesar de DeLuca não ser o único e Dr. Link (Chris Carmack) também ter sido convidado para jantar, Gianniotti acredita que seu personagem está em vantagem:

“Se Link tivesse fosse mais velho que DeLuca e residente, então eu acho que haveria um senso real de competição. (…) Eu sinto que não é realmente uma competição. Eles trazem escolhas muito diferentes [para Meredith]”, completou.

O próximo episódio que irá em exibição nos Estados Unidos hoje, "Girlfriend in a Coma", promete dar à Meredith alguma clareza sobre seu triângulo amoroso por meio de um paciente. Além disso, a tensão no casamento Bailey (Chandra Wilson) e Ben (Jason George) chegará a um ponto crítico. Owen (Kevin McKidd) e Amelia (Caterina Scorsone) também estão lidarão com uma bomba que será lançada por Betty (Peyton Kennedy).