Filmes na TV: O Retorno da Múmia, Um Presente para Toda a Vida e outros destaques desta quinta

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta quinta-feira (7).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe "Um Presente para Toda a Vida" às 14h, "Luzes, Câmera, Ação!" às 1h30 e "Um Novo Começo", com Lena Dunham e Anna Kendrick, às 2h40. Na Record tem "O Retorno da Múmia" às 22h30.

Filmes na TV fechada

No Canal Brasil tem "Benzinho" às 14h15, "Olga" às 18h e "Aos Teus Olhos", com Daniel de Oliveira, às 20h. Na Warner tem "Constantine" às 22h30. Na Sony tem "De Repente 30" às 19h.

Na Fox tem "Distrito 9" às 15h e "A Era do Gelo 2" às 18h20. No FX tem "Ligeiramente Grávidos" às 19h45 e "O Virgem de 40 Anos" às 22h. No TNT tem "O Bom Dinossauro" às 15h30 e "Enrolados" às 17h.

No Megapix tem "Êxodo: Deuses e Reis", com Christian Bale, às 13h40, "Piranha 2" às 18h30 e "Meu Malvado Favorito" às 22h30. No Cinemax tem "Sim Senhor", com Jim Carrey e Bradley Cooper, às 14h30 e "A Estrada", com Viggo Mortensen e Charlize Theron, às 16h30.