Estreias da Netflix: Filmes e séries que entram para o catálogo esta semana

Uma nova temporada de novidades da Netflix foi aberta e diversos filmes e séries entraram ou entrarão para o catálogo esta semana. Confira todas as estreias:

05 de fevereiro

Ray Romano: Right Here, Around the Corner (stand-up)

Romance is a bonus book (série coreana)

07 de fevereiro

A Terra É Plana

08 de fevereiro

Árvore de Sangue

As Épicas Aventuras do Capitão Cueca (Temporada 2)

High Flying Bird

Dumplin

Kevin Hart's Guide to Black History (stand-up)

Close

ReMastered: As Duas Mortes de Sam Cooke (documentário)

One Day at a Time: Um Dia de Cada Vez: 3ª temporada (Temporada 2)

09 de fevereiro

10 de fevereiro

Patriot Act with Hasan Minhaj (talk-show original, temporada 2)

La Trêve (Temporada 2)