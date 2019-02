Primeira comédia brasileira da Warner, série ‘Mal Me Quer’ ri das uniões ‘perfeitas’

Um divórcio inusitado é o fio condutor de “Mal Me Quer”, primeira comédia nacional original da Warner, que estreia nesta quinta-feira (7), às 19h30.

A produção acompanha o casamento aparentemente perfeito de Olívia (Júlia Rabello) e Marcel (Felipe Abib). Com três filhos adolescentes, eles desviaram da chuva de separações nos dias de hoje.

Leia mais:

Novas peças se encaixam em ‘Uma Aventura Lego 2’

Paloma Duarte volta à Globo na mesma novela que marca estreia de sua filha como atriz

Para evitar a perda de todos os bens após um golpe, porém, os dois decidem simular um divórcio litigioso. Durante o processo, eles encontram incompatibilidades administradas em sigilo em 20 anos juntos, gerando o mote da comédia.

“Mal Me Quer” tem seis episódios de meia hora, dirigidos por Ian SBF, conhecido pelo Porta dos Fundos. Para ele, a produção de sitcoms nacionais está apenas no início.

“A TV americana produz muito mais coisas ruins para tirar daí algo legal. Hoje já estamos abertos a formatos menores.” – Ian SBF, diretor

“Acho que isso tem a ver com o tamanho do nosso mercado. A TV americana produz muito mais coisas ruins para tirar algo legal. Hoje já estamos mais abertos a formatos menores”, afirma ele.

Segundo Felipe Abib, este é o modelo mais difícil de produzir. “Demanda uma série de fatores, como atingir todas as classes de uma família e desenvolver o carisma dos papéis sem censura de informação, mas com respeito a todas as idades, diz.

Um diferencial da produção está na velocidade do roteiro de Ana Reber e Rodrigo Castilho, que apresenta os personagens já com a ação a 200 km/h. “Quando a gente vê séries mais antigas, estranha o ritmo. Acho que essa coisa mais acelerada faz parte de hoje”, destaca o diretor.

O andamento funciona, em boa parte, pela química entre Júlia e Felipe. “Nós estudamos juntos na faculdade de teatro. Acho que pertencemos a uma mesma geração de atores, o que talvez facilite nossa parceria”, conclui Abib.