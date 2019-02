Aos 84 anos, ícone do cinema Brigitte Bardot disputará vaga no Parlamento Europeu

Considerada um símbolo sexual nos anos 1960, a atriz Brigitte Bardot anunciou nesta quarta-feira (6) que irá disputar as eleições para o Parlamento Europeu, em maio deste ano, representando o Partido Animalista, da França.

Em entrevista ao jornal francês "Var Matin", a artista de 84 anos reafirmou sua defesa pelos animais e disse que eles são a "sua razão de viver", justamente por isso decidiu concorrer.

De acordo com Bardot, a previsão é de que o Partido Animalista faça uma coalizão com o ecologista REV na tentativa de banir a exploração animal. Por fim, a francesa ressaltou que apoia "completamente" o movimento "coletes amarelos", mas, no momento, prefere não se unir ao grupo para o pleito. Brigitte Bardot é uma das principais estrelas do cinema francês, protagonista de filmes como "E Deus criou a mulher", "Vingança de Mulher" e "A Verdade". Ela se tornou ativista dos direitos animais após se afastar da vida pública.