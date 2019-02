Brasil leva 12 filmes ao Festival de Berlim

Se levarmos em consideração a curadoria do Festival de Berlim, o cinema brasileiro está com tudo: 12 filmes nacionais integram as várias mostras do evento, que abre nesta quinta-feira (7).

O mais aguardado é “Marighella”, sobre o guerrilheiro político brasileiro, vivido por Seu Jorge. Exibido no evento principal, mas fora da competição, o longa marca a estreia de Wagner Moura na direção.

Entre os outros títulos destacam-se “Greta”, de Armando Praça; “Divino Amor”, de Cristiano Mascaro; e “Querência”, de Helvécio Martins Jr. O festival segue até o dia 17.