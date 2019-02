Bradley Cooper ficou 'envergonhado' por não ser indicado ao Oscar de Melhor Diretor

O ator e diretor Bradley Cooper confessou nesta terça-feira (5) que se sentiu "envergonhado" ao não receber uma indicação de Melhor Diretor nos Oscars.

Cooper, que protagonizou ao lado de Lady Gaga e dirigiu o longa Nasce uma Estrela, era um dos nomes cotados para as categorias de Melhor Diretor. Enquanto o astro conseguiu uma nomeação para Melhor Ator, sua estreia na direção não o garantiu a categoria de direção.

"Eu não fiquei surpreso, nunca fico surpreso por não ser indicado", contou, em entrevista à Oprah Winfrey. "Eu estava com um amigo em Nova York numa cafeteria quando chequei meu celular, e Nicole [assessora de Bradley] me mandou mensagem, e me parabenizou, mas ninguém me disse as más notícias".

"E então eu falei, 'oh, uau'. E a primeira coisa que senti foi vergonha", declarou.

Nasce uma Estrela recebeu oito indicações na premiação, incluindo Melhor Filme, Melhor Ator e Melhor Atriz, para os protagonistas Cooper e Gaga. Bradley ainda recebeu uma indicação do Sindicato dos Diretores dos EUA por seu papel no filme. No entanto, a rejeição dos Oscars o marcou.

"Fiquei com vergonha por não ter feito minha parte. Tipo, 'meu Deus, não fiz meu trabalho"", continuou. "Mas a verdade é que, mesmo se eu fosse indicado, isso não deveria me dizer se eu fiz meu trabalho ou não. Esse é o truque. O truque é fazer algo em que você acredita, e trabalhar duro".