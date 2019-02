Quem tem o Rock in Rio Card já pode escolher o dia que quer ir ao festival

Para quem adquiriu o Rock in Rio Card em novembro, hora da vantagem: a partir das 10h desta quarta-feira (6) já é possível escolher qual dia do festival você deseja ir.

A escolha pode ser feita até às 19h do dia 9 de abril. Durante esse período, dá para optar por qualquer um dos dias do festival, com garantia de disponibilidade de ingresso. Contudo, uma vez selecionada, a data não poderá ser trocada. Depois do dia 9 de abril, os portadores do Rock in Rio Card vão escolher de acordo com a disponibilidade de entradas.

De acordo com a organização do evento, foram vendidos cerca de 198 mil Rock in Rio Cards, com valores que variam entre R$ 495 e R$ 247,50. A venda geral de ingressos começa a partir do dia 11 de abril. Os preços ainda não foram divulgados.

O Rock in Rio 2019 será realizado nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro no Parque Olímpico, zona oeste do Rio de Janeiro.

Confira o line-up confirmado até o momento: