Organização confirma vinda de Drake para o Rock in Rio 2019

A organização do Rock in Rio 2019 confirmou, na noite desta terça-feira (5), a vinda de Drake para o festival. O show do rapper, conhecido por hits como "In My Feeling" e "God's Plan", está programado para a primeira noite do evento.

Drake é um dos maiores nomes do hip hop mundial. Com uma carreira sólida de mais de 10 anos, o rapper canadense tem três álbuns de estúdio, mais de 30 videoclipes e diversas parcerias, com nomes como Rihanna, Jaz Z, Kanye West, The Weeknd e Kendrick Lamar. Só com "Scorpion", seu último álbum, o artista bateu a marca de um bilhão de reproduções por streaming.

Essa é a segunda vez que um rapper se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio. Antes de Drake, o grupo Run DMC já havia participado da edição de 1991. No mesmo dia em que Drake se apresenta, também está confirmado um show conjunto entre o britânico Seal e a brasileira Xenia França no Palco Sunset.

Confira o line-up confirmado até o momento:

27 de setembro — Drake (Palco Mundo), Seal (Palco Sunset)

28 de setembro — Lulu Santos & Silva (Palco Sunset)

29 de setembro — Bon Jovi (Palco Mundo), Jessie J (Palco Sunset)

4 de outubro — Iron Maiden, Scorpions, Megadeth, Sepultura (Palco Mundo), Slayer, Anthrax, Torture Sqaud & Claustrofobia (Palco Sunset)

5 de outubro — Pink, Black Eyed Peas e Anitta (Palco Mundo), Charlie Puth (Palco Sunset)

6 de outubro — Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Paralamas do Sucesso (Palco Mundo), King Crimson (Palco Sunset)