Quem é Cooke Maroney, o noivo de Jennifer Lawrence

A confirmação 'real oficial' do noivado de Jennifer Lawrence pegou os fãs de surpresa, já que o relacionamento em si com o galerista Cooke Maroney ainda era novidade. Os dois começaram a ser vistos juntos em meados de 2018 e, depois que o jornal Page Six mostrou uma foto em que a atriz aparecia com um anel de noivado, a curiosidade a respeito do rapaz aumentou.

Quem é Cooke Maroney?

Cooke, 34 anos, foi apresentado a Jennifer Lawrence, 28, pela melhor amiga da atriz, Laura Simpson. Ele é o marchand (negociante de artes) responsável pela Gladstone Gallery, em Nova York.

Ao contrário dos namoros com o ator Nicholas Hoult, seu colega na franquia "X Men" e com Darren Aronofsky, que a dirigiu em "Mãe!", Jennifer ficou mais discreta no relacionamento com o rapaz, talvez por ele mesmo ser avesso a expor sua intimidade. Até a confirmação do compromisso, feita pelos relações públicas na última terça-feira (5), ela nunca havia se pronunciado em público sobre ele.

Leia abaixo o que já sabemos sobre o moço:

Família de galeristas

Os Maroney têm raízes profundas na tradição de negociar artes plásticas. De acordo com a revista Elle, citando um artigo publicado no Medium, o pai de Cooke, James Maroney, era um bem-sucedido marchand na casa de leilões Christie's, em Nova York. Ele era especializado em pinturas americanas até que deixou a vida agitada em Manhattan e partiu com a família para o estado de Vermont, onde compraram uma fazenda.

Festeiro

Segundo a revista The Cut, que ouviu fontes próximas ao rapaz, Cooke adora uma festa, o que parece combinar um pouco com Jennifer. "Ele com certeza gosta de se divertir, mas não diria que ele se descontrola. Ele é um bom jovem nova-iorquino que gosta de diversão. Quando saímos, bebemos", disse a fonte.