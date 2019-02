Quatro Casamentos e um Funeral: Veja a primeira imagem da 'continuação' do clássico, 25 anos depois

Até 1994, os ingleses não eram lá muito reconhecidos por sua produção de comédias românticas. Mas, foi nesse ano que "Quatro Casamentos e um Funeral" foi lançado, pavimentando o caminho para hits como "Um Lugar Chamado Notting Hill" (1999), "Bridget Jones" (2001) e "Simplesmente Amor" (2003) que, não por acaso, também têm como protagonista Hugh Grant, lançado ao estrelato em "Quatro Casamentos…"

No ano em que a clássica comédia romântica completa 25 anos, o diretor Mike Newell e o roteirista Richard Curtis se reuniram para produzir um curta-metragem, "One Red Rose Day and a Wedding", que vai mostrar como está a turma de Charles (Hugh Grant), um solteirão com medo de compromisso que se apaixona pela americana Carrie (Andie McDowell).

O motivo é muito nobre: o curta faz parte do programa beneficente Red Nose Day, fundado por Curtis, que luta contra a pobreza. Ele fez o mesmo com "Simplesmente Amor", em 2018.

O resultado será exibido pela NBC em 23 de maio. Além de Grant e Andie, Rowan Atkinson, Kristin Scott Thomas, Sophie Thompson, John Hannah, Anna Chancellor, David Haig e James Fleet estão no projeto.

A foto exclusiva dos bastidores foi publicada nas redes sociais da revista Entertainment Weekly.