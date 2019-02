Os monstros e as histórias do novo terror produzido por Guillermo del Toro: Scary Stories To Tell In The Dark

Agosto ganhará uma grande estreia: Scary Stories To Tell In The Dark. O filme dirigido por André Øvredal (A autópsia de Jane Doe) e produzido por Guillermo del Toro é uma das produções de terror mais esperadas de 2019 e o trailer exibido durante o Super Bowl, deu uma prévia dos monstros que veremos no longa.

Baseado nas ilustrações de Stephen Gammell para os três livros de Alvin Schwartz, o portal Bloody Disgunting identificou as histórias por trás das criaturas assustadoras. Confira:

"The Big Toe"

Reprodução / CBS films

A trama é focada em uma criança que encontrou um dedo do pé humano em seu quintal. Naquela noite – depois que a família comeu o dedo, sem perceber que era um dedo humano -, o dono entra na casa da criança em busca da sua parte roubada.

"The Jangly Man"

Reprodução / CBS Films

Este personagem não está realmente presente em nenhum dos livros. No entanto tudo indica que esse monstro é inspirado em “What Do You Come For”, uma pequena história do livro original.

O foco do conto é uma velha solitária deseja companhia. De repente "dois pés podres" caem pela chaminé. Logo duas pernas, um corpo, dois braços e uma cabeça se unem aos membros "enquanto a velha senhora observa", as partes formam um homem grande que começa a dançar ao redor da sala.

"The Dream"

Reprodução /CBS films

Esta figura aparece em um pesadelo da personagem Lexi Morgan e é descrita como "uma mulher com um rosto pálido, longos olhos negros e cabelos escuros". No filme, a "Senhora pálida" acaba aparecendo no sonho e na vida real de Lexi.

“Harold”

Reprodução / CBS Films

Nesta história um espantalho é criado por dois fazendeiros, que dão o nome de um rival ao objeto. “Harold” então passa a ser maltratado pelos dois homens que batem e o amaldiçoam. No entanto, o boneco começa a crescer e ganhar vida.

A estreia de "Scary Stories To Tell In The Dark" está marcada para o 9 de agosto nos Estados Unidos.