Netflix lançará cinco novas séries espanholas e revela detalhes sobre as produções

Depois do sucesso de “La Casa de Papel”, “Élite” e “Las Chicas del Cable”, a Netflix decidiu apostar novamente nas séries espanholas e revelou as produções que estrearão em 2020.

Confira o que vem por aí:

El Vecino (O Vizinho)

A primeira será um quadrinho adaptado para série e dirigido por um dos cineastas espanhóis mais internacionais, Nacho Vigalondo. A produção conta a história de um homem comum, com problemas no trabalho e no amor, que adquire os poderes de um alienígena moribundo. Após perder o emprego e a namorada, o protagonista só terá seu vizinho para ensiná-lo a ser um bom super-herói.

Memórias de Idhún

A segunda é a adaptação de um anime escrito por Laura Gallego e Andrés Carrión. A série conta a história do reinado de terror de Ashran, que se iniciou quando os três sóis e as três luas de Idhun se alinharam. Jack e Victoria serão dois dos terráqueos que lutam por rebelião contra o tirano do mal e recusam-se a se render a ele.

Reprodução / Netflix

Valeria

Baseada nos romances de Elísabet Benavent, a personagem que dá nome à série é uma escritora em crise – tanto em suas obras, como no relacionamento distante com seu marido. Sentimentos como amor, ciúme, infidelidade, segredos e sonhos para o futuro serão abordados na trama.

El desorden que dejas (A bagunça que você deixa)

Esta série, definida pela Netflix como "um drama extraordinário" conta a história de Raquel, uma jovem professora de literatura que, para salvar seu casamento, aceita um cargo em na cidade natal do seu marido. Depois de descobrir o suicídio da professora anterior, Raquel começará uma investigação em um lugarejo onde todos parecem guardar segredos.

Días de navidad (Dias de Natal)

Estrelado por um elenco feminino ampla (Veronica Echegui, Anna Moliner, Nerea Barros, Elena Anaya, Victoria Abril, Veronica Forqué, Charo Lopez, Angela Molina) e criado e dirigido por Pau Freixas, a história começa na reunião de Natal de quatro irmãs em três épocas diferentes. Será através da passagem do tempo entre a adolescência, a vida adulta e a terceira idade. A trama promete ser repleta de mudanças na dinâmica familiar e confrontos pessoais.

Elena Anay (A Pele que Habito) será uma das protagonistas. / Reprodução / BBC

Hoy nos hemos levantado con ganas de contaros 5 series españolas originales de Netflix que llegarán en 2020. Y con ganas de saltarnos todo 2019 y que lleguen YA. pic.twitter.com/wMQPPKEcp6 — Netflix España (@NetflixES) February 6, 2019