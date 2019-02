Aos 16, Maisa apresentará o próprio talk show: "Estou mais do que preparada"

Maisa Silva aos 16 anos já é atriz, apresentadora, cantora e estrela da internet. E, neste ano, sua carreira promete apenas crescer.

A partir do mês que vem, Maisa deve ganhar seu próprio talk show, intitulado "Maisera". O programa será exibido pelo SBT.

Segundo comunicado da emissora, que não entrou em detalhes, o programa trará "entrevistas interessantes e divertidas com o carisma que é uma das marcas da adolescente".



A própria Maisa confirmou a notícia em seu Instagram, com um texto onde agradece seus apoiadores e responde críticas e comentários negativos.

"Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, me dedico muito, vivo em função disso e muitas vezes tenho que abrir mão de varias coisas. Muitas pessoas dizem que têm 'dó' do fato de eu ser famosa, ter uma grande exposição e ser 'muito nova pra isso'. Minha opinião? Não é de mim que vocês têm que ter dó… temos milhares de crianças sem pais no nosso país cheio de desigualdades, milhares de cidadãos passando fome, de problemas maiores", escreve.

"Eu, com 16 anos, sei das minhas responsabilidades, estou começando a ter minhas próprias opiniões e estou mais do que preparada para ter o meu próprio programa", afirmou a apresentadora.