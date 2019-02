Leo Chaves fala sobre as brigas com Victor nos bastidores do The Voice Kids: 'Era feia a coisa'

O cantor sertanejo Leo Chaves fez dupla com o irmão, Victor, por 27 anos, até o anúncio de uma pausa por tempo indeterminado, em agosto de 2018. No ano anterior, os cantores passaram por uma crise quando Victor foi denunciado por agredir a mulher e Leo acabou assumindo, sozinho, o posto de técnico do "The Voice Kids".

Durante entrevista coletiva do novo reality musical da Record, da qual será jurado músico comentou que a convivência como dupla com o irmão estava complicada. "Já fiz reality em dupla, era briga o tempo inteiro, um negócio bravo. Era feia a coisa. Mas eu acho que meu irmão sofreu mais do que eu. Como não tem ele, o cérebro aprende por repetição, eu estou sentindo falta dessas brigas", disse ele, segundo reportagem do UOL.

"Ser irmão e sócio é complicado. Conviver, se relacionar, é muitas vezes abdicar de suas próprias convicções ou gostos. Frequentemente tinha briga. Para escolher repertório, para subir em palco, para fazer show, para fazer um negócio", completou ele.