Grey's Anatomy: Presidente da ABC revela se a série continuará após a 16ª temporada

Para a alegria de muitos, a décima sexta temporada de “Grey's Anatomy” já foi confirmada – o que significa que a série tem exibição garantida até 2020.

Ainda assim, os rumores de que esta seria a última leva de episódios do drama médico criaram força após entrevistas da protagonista Ellen Pompeo e da criadora Shonda Rhimes, que insinuavam que o fim poderia estar próximo.

No entanto, a ABC não parece pessimista quanto ao futuro do programa. O presidente da rede, Karey Burke, disse em entrevista ao Deadline que espera que a série tenha uma temporada 17 e talvez outras mais!

“Temos outra temporada e tenho certeza de que estaremos planejando mais. (…) Estamos muito satisfeitos com o desempenho de Grey's, eu estava visitando o set no início desta semana e acho que estamos em conversas sobre a continuação do programa”, revelou.

Ficou animado?

Reprodução / Giphy