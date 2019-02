Filmes na TV: Cidade de Deus, Te Amarei para Sempre e outros destaques desta quarta

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta quarta-feira (6).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe "Te Amarei para Sempre" às 14h e "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles, às 2h. Na Band tem "Exterminadoras" às 22h30.

Filmes na TV fechada

Os destaques do Megapix vão para "Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 1" ao meio-dia e meio e "Planeta dos Macacos: O Confronto" às 17h. No Cinemax tem "Academia de Vampiros: O Beijo das Sombras" às 16h20 e "Anjos e Demônios" às 22h.

No TNT tem "De Repente Pai" às 18h e "Interestelar" às 21h45. Na Fox tem "Lara Croft: Tomb Raider" ao meio-dia e meio e "Se eu Ficar" às 22h45. No FX tem "O Incrível Hulk", com Edward Norton, às 22h e "Branca de Neve e o Caçador" à meia-noite.

Na Warner tem "O Destino de Júpiter", das irmãs Wachowski, às 16h20. Na Universal tem "Hellboy" às 13h40. Na Sony tem "Jerry Maguire – A Grande Virada" às 19h.