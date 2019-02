Disney diz que não tem planos para construir parque em Brasília

A The Walt Disney Company negou nesta quarta-feira (6) que tenha planos para trazer Mickey e sua turma para um parque temático no Brasil. Segundo a empresa informou ao G1, "embora o Brasil seja um mercado atrativo, no momento não há planos para a construção de parques na região".

Apesar das conversas de bastidores divulgadas pelo colunista Cláudio Humberto, a companhia afirma que, embora não tenha Brasília em vista, "está sempre buscando caminhos para expandir seus negócios e, como parte desse processo, conversa com diferentes entidades".

O parque da Disney World no Brasil ocuparia um terreno de cerca de 800 hectares, caso as negociações fossem acertadas – segundo apuração de Humberto. Ele ficaria próximo ao Polo de Cinema, em Sobradinho, uma das cidades-satélites da capital federal. O governador de Brasília Ibaneis Rocha (MDB), chegou a afirmar ao G1 que se reuniria com representantes da Disney na última segunda-feira (4).