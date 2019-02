'Contracapa': Série nacional retrata investigação jornalística

Inspirada em situações comuns às redações de grandes jornais brasileiros, a série “Contracapa” acompanha os bastidores de uma investigação jornalística em torno de um esquema de corrupção.

Exibida pela TV Brasil na madrugada de segunda para terça, à 0h45, a produção paranaense é protagonizada por Carla (Michelle Pucci), editora do jornal “Gazeta Brasileira”. Em meio ao medo de possíveis demissões, ela lida com as dificuldades financeiras da empresa e com a transição do impresso para o on-line.

Enquanto isso, surge um escândalo relacionado à campanha eleitoral para o governo do estado. Os repórteres, então, precisam apurar as informações e investigar o caso.

A história foi criada pelo roteirista Rafael Waltrick, que também é jornalista. Outros desafios da profissão, como o surgimento de novas mídias e a influência de blogs, ganham espaço na narrativa.

Com 52 minutos cada, os 13 episódios de “Contracapa” serão exibidos até o mês de março. Veja o trailer: