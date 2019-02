Campanha de fãs por namoro de Bruna Marquezine e Shawn Mendes se intensifica

Em setembro de 2017, Bruna Marquezine vivia um de seus 'tempos' do relacionamento ioiô com Neymar Jr. quando Shawn Mendes, cantor canadense em plena carreira ascendente, veio ao Brasil para tocar no Rock in Rio. Na época, a imprensa noticiou que os dois tinham ficado e muita gente começou a shippar.

Shawn continuou em turnê e, no fim daquele mesmo ano, Bruna voltou com Neymar. A 'amizade' com o canadense, porém, continuou pelas redes sociais.

Solteira desde outubro, quando terminou o namoro com Neymar novamente, a atriz fez com que a torcida por um romance com Shawn voltasse nesta quarta-feira, 6 de fevereiro.

Ela publicou uma foto de publicidade paga com uma joalheria, em que está na água. Na imagem, ela coloca um brinco e dá um meio sorriso. Shawn Mendes curtiu – literalmente – e ressuscitou o ship de um ano e meio atrás.

"Pelo amor de Deus. Nota o Shawn Mendes, Bru. Vai que é teu", disse uma fã.

Outra sugeriu que Shawn a convidasse para estrelar um clipe.

