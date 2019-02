Após críticas sobre sua pele, Kim Kardashian explica: 'é psoríase'

A empresária e socialite Kim Kardashian recorreu às redes sociais mais uma vez para esclarecer polêmicas relacionadas ao seu nome. Na terça-feira, 5, ela respondeu o perfil "Daily Mail Celebrity" no Twitter, que escreveu em uma notícia: "A magnata da maquiagem Kim Kardashian sofre dia ruim de pele antes do seminário de beleza da Master Class".

Kim, então, justificou: "É psoríase em todo o meu rosto", acrescentando um emoticon de choro ao lado. Nessa doença, o sistema imunológico ataca tecidos saudáveis do corpo.

Essa não é a primeira vez que a empresária fala sobre o assunto. Em dezembro de 2018, ela desabafou sobre a necessidade de tomar medicamentos para tratar a condição. "Eu acho que chegou a hora de começar a tomar medicação para psoríase. Eu nunca tinha visto desse jeito antes e eu mal consigo cobrir a esse ponto. Tomou todo o meu corpo. Alguém tentou alguma medicação para psoríase e qual tipo funciona melhor? Preciso de ajuda o quanto antes!", escreveu.

Aos 38 anos, Kim Kardashian sofre com as marcas no corpo causadas pela psoríase há oito anos. As primeiras lesões surgiram em suas pernas.