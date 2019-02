Anitta faz show em Santo André; menores de 12 anos podem entrar

Sempre nos holofotes da música pop nacional e, ultimamente, até da internacional, a cantora Anitta se apresenta em Santo André nesta sexta-feira. O show, embalado por uma festa pré-Carnaval de abertura, será no Clube Atlético Aramaçan, a partir das 21h.

Pela primeira vez na cidade, a artista promete fazer aquecimento para a folia que neste ano é comemorada em março. Ela lançou no dia 1º deste mês o videoclipe da música “Terremoto”, parceria com o funkeiro e companheiro de gravadora Kevinho. A canção é a nova aposta de Anitta. Até a tarde de ontem, ela era a mais ouvida na plataforma de streaming Spotify, no Brasil. Além de “Terremoto”, faixas do seu EP trilíngue Solo, do fim do ano passado, estarão no repertório.

Navegando por seu pop, funk e reggaeton, Anitta também canta sucessos de sua carreira – cujos clipes já somam mais de 30 bilhões de visualizações na internet – durante o show. Entre os hits, estão músicas que colocaram Anitta no topo das paradas, como “Show das Poderosas”, “Bang’, “Downtown’, “Medicina” e “Vai Malandra”.

A festa pré-Carnaval ainda tem abertura da banda Open Farra e do DJ Rodrigo Mantega. Anitta se apresenta à 1h.

Os ingressos para o show podem ser comprados antecipadamente na bilheteria do Clube Atlético Aramaçan e pelo site www.ticket360.com.br. A bilheteria do clube funciona de terça a sexta-feira, das 11h às 13h e das 14h às 19h30; e aos sábados, das 10h30 às 13h e das 14h às 18h. Os ingressos de meia-entrada para pista VIP já estão esgotados.

No dia, é preciso apresentar documento comprobatório do direito à meia-entrada, caso tenha comprado ingresso nessa modalidade.

Crianças menores de 12 anos podem entrar no show

Anitta é a cantora mais ouvida entre o público infantil, segundo uma pesquisa de julho do ano passado da Kaspersky Safe Kids. Não por acaso, a classificação etária de seu show no Clube Atlético Aramaçan, em Santo André, nesta sexta-feira, às 21h, inicialmente de 18 anos, foi reduzida para 16. Tem mais: a produtora do evento, Studio, divulga na internet que “de 12 a 15 anos somente com RG e acompanhado pelos pais”. Apesar disso, crianças menores de 12 anos podem entrar no show, junto a pai, mãe ou responsável legal.

Por se tratar de uma festa pré-Carnaval, além de show, a realizadora do evento, Agência Maker, esclarece que a apresentação não é destinada a crianças, mas que, ao mesmo tempo, a classificação etária é somente uma recomendação. “Estando com os pais ou responsáveis não há problema, porque não é um show proibido para quem tem menos de 12”, corrobora Ariel de Castro Alves, advogado especialista em Direito da Criança e do Adolescente.

A relação de Anitta com o público infantil não é de hoje. A cantora já fez turnê destinada a esse segmento, o Show das Poderosinhas, e protagoniza o Clube da Anittinha, série de desenho animado que estreou no ano passado.