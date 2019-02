'The Walking Dead' é renovada para a 10ª temporada

A série "The Walking Dead", um dos maiores sucessos atuais da televisão americana, foi renovada para uma 10ª temporada. A novidade foi divulgada nesta segunda-feira (4) pela AMC, emissora responsável pela produção.

Ainda não há informações sobre o enredo do novo ano, mas é provável que ela siga um caminho mais independente das HQs, como tem sido feito até aqui. Vale lembrar que este ano deve sair o primeiro de três filmes spin-off, com Rick Grimes (Andrew Lincoln) como protagonista.

Com o anúncio, a série se torna a mais longa já produzida pela AMC. No Brasil, "The Walking Dead" é exibida pela Fox.