Acabou! Ingressos para turnê de Shawn Mendes no Brasil estão esgotados

O cantor Shawn Mendes terá público cheio no fim deste ano, quando vem ao Brasil para duas apresentações únicas. Nesta terça-feira (5), os ingressos foram esgotados para o show de São Paulo, no dia 30 de novembro, e do Rio de Janeiro, no dia 3 de dezembro.

As vendas para o público geral tiveram início no dia 1º de fevereiro pelo portal da Livepass. No dia 28 de janeiro, clientes do Banco do Brasil com o cartão Ourocard tiveram direito à pré-venda. Agora, as apresentações não possuem mais ingressos disponíveis na plataforma – o cantor lotou o Allianz Parque, em São Paulo, e a Jeneusse Arena, no Rio de Janeiro.

Quem não conseguiu garantir sua entrada pelo canal de venda oficial pode se arriscar em portais de revenda de ingressos, como o StubHub e o Via Gogo. Os ingressos são vendidos a preços acima daqueles que estavam na Livepass – que variavam de R$ 120 (meia-entrada da Cadeira Superior não numerada) a R$ 640 (Setor Azul Numerado).

O cantor vem ao Brasil na "Shawn Mendes: The Tour", que também passa por outros países da América do Sul, como México, Argentina, Chile e Peru. O músico de 20 anos possui três álbuns de estúdio.