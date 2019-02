Robert Pattinson como protagonista do filme solo do Batman? Fãs especulam que sim

Após o anúncio de que a Warner vai mesmo gravar um novo filme solo do Batman, a grande dúvida é: quem será o ator responsável por dar vida ao Morcego de Gotham?

Ainda não se sabe se Ben Affleck voltará para o papel, mas o diretor Matt Reeves ("Planeta dos Macacos") já disse que o projeto seguirá a linha dos "filmes de detetives".

"Os quadrinhos tem uma história de explorar o Batman como 'o maior detetive do mundo', e não vemos muito isso nos filmes. Quero que meu Batman seja o primeiro a levar o público nesta jornada de investigação dos criminosos", disse Reeves em entrevista ao The Hollywood Reporter.

Além disso, os sites Deadline e Variety – especializados em cultura pop – afirmam que o novo longa deve apresentar um Bruce Wayne mais jovem do que o visto em "Liga da Justiça".

A partir dessas afirmações, os fãs começaram a especular que ator se encaixaria no perfil. O artista Kode A., famoso por suas ilustrações do mundo geek sob o codinome BossLogic, compartilhou um tweet com seu palpite.

"Uma escolha que eu nunca teria pensado, mas ouvindo alguns burburinhos sobre Robert Pattinson estar sendo cogitado, se as afirmações (fontes) forem verdadeiras, então todas as nossas previsões estavam erradas e este pode ser o seu novo Bruce", escreveu.

A choice that I never would have thought to try but been hearing some background chatter about Robert Pattinson being looked at, if the talks (source) are true then all of our predictions were wrong 👀😁 This might be your new Bruce #thebatman #batman pic.twitter.com/cNDKeRBzyb

— BossLogic (@Bosslogic) February 3, 2019