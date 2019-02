Revelam o conselho que acabou distanciando os irmãos Harry e William

Quando nos lembramos do casal Meghan Markle e Harry, os duques de Sussex, certamente pensamos no seu grande casamento em Windsor ou no bebê real que virá ao mundo em abril deste ano.

No entanto, parece que o início do relacionamento dos dois causou um desconforto que permanece até hoje entre os irmãos mais famosos da realeza britânica.

De acordo com a autora e jornalista especialista em assuntos da realeza, Katie Nicholls, as preocupações de William com o a rapidez do compromisso do caçula atrapalharam sua relação e a situação “ainda não está resolvida”.

“William estava preocupado com o relacionamento ter sido oficializado tão rapidamente. Ele provavelmente é única pessoa próxima o suficiente (de Harry) e perguntou se ele tinha certeza do que estava fazendo”, revelou no documentário do Princesses At War.

Antes de anunciar seu compromisso em novembro de 2017, o então príncipe Harry namorou a ex-atriz de “Suits” por pouco mais de um ano.

A jornalista mencionou que conselho apenas “irritou” Harry, que é “muito protetor com Meghan” e acabou vendo isso como “uma crítica, como se o irmão não apoiasse seu casamento”.

Lady Colin Campbell, que também é especialista em família real, afirmou na mesma produção que príncipe Harry havia "mudado consideravelmente" e se distanciado de seu irmão nos últimos tempos.