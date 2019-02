'Não somos mais amigas': Pabllo Vittar disse ter cortado relações com Anitta

Uma das grandes parcerias musicais de 2017 foi a música Sua Cara, do grupo de música eletrônica Major Lazer, em que Anitta e Pabllo Vittar dividiram os vocais em um dos clipes mais aguardados daquele ano. A canção se tornou um dos maiores hits de 2017, firmando as duas artistas como os principais nomes da música pop do Brasil.

Nos bastidores, porém, a relação entre Pabllo Vittar e Anitta não demorou para estremecer. Nesta terça-feira (5), Pabllo afirmou em entrevista à rádio FM O Dia que as duas não se falam mais. "Hoje em dia a gente não se fala, não é amiga. Não tenho nenhuma raiva dela", afirmou.

Pabllo disse ainda que sempre acompanha os lançamentos da cantora. "Mandei mensagem para ela no final de ano, desejando um ótimo ano, que Deus abençoe sempre ela. Sou muito grata por tudo que ela fez por mim, apesar de tanta fuxicada. Quando você está neste mundo de artistas e exposição, as pessoas gostam de falar muita coisa. E muita coisa que falam é mentira, né cara? Vou falar o que? Me defender? Vou estar com minha cabeça e minha consciência tranquilíssima", contou ela.

O assunto se encerrou com um recado de Pabllo para Anitta: "Se você estiver ouvindo, um beijo, sucesso!"

Veja o momento:

Um locutor da radio FM O DIA perguntou para @pabllovittar sobre a sua relação com a @Anitta e ela respondeu que hoje não são amigas mas ela é muito grata por tudo e que deseja todo sucesso pra cantora. Confira o video!!! pic.twitter.com/ZXw86HcgRo — Brightness Vittar ✨ (@brightnesspv) February 5, 2019

Fim da amizade

A possível briga entre as cantoras começou na própria gravação do clipe, segundo relata o jornalista Leo Dias no livro "Furacão Anitta – A Biografia Não Autorizada", que será lançado em breve. Anitta teria gasto R$ 260 mil na gravação do clipe e, segundo o colunista, cobrou metade dos custos de volta quando Pabllo pediu um cachê de R$ 40 mil para se apresentar em uma festa da artista carioca.