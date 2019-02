Oscar 2019: Bradley Cooper diz estar aterrorizado em cantar durante a premiação

Estrelado por Bradley Cooper e Lady Gaga, "Nasce uma Estrela" é um dos filmes mais comentados desta temporada de premiações. Uma das músicas do longa, inclusive, foi indicada ao Oscar de Melhor Canção Original. A Academia chamou a dupla de protagonistas do longa para cantar durante a cerimônia de entrega das estatuetas – e, acredite, isso está tirando o sono de Cooper.

"Tenho certeza que estarei morrendo de medo", disse o ator em entrevista ao canal no YouTube do site E! News. Ele, que também assina a direção do filme, ainda comentou sua participação em um show de Gaga no fim do mês passado para cantar "Shallow".

"Foi aterrorizante. Eu tive que ficar zen e rezar para que não arruinasse o show dela. Ela arrasou por duas horas e eu só pensei 'por favor, que eu esteja no tom certo"", confessou.

Além de "Shallow", o Oscar 2019 também deve receber as apresentações de "All the Star", de "Pantera Negra"; “The Place Where Lost Things Go”, de “O Retorno de Mary Poppins”; "When a Cowboy Trades His Spurs for Wings", de "A Balada de Buster Scruggs"; e “I’ll Fight”, do documentário “RBG”.

Confira o clipe de "Shallow":