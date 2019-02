Neymar completa 27 anos e pede 'metatarso novo' de presente

O atacante Neymar completa 27 anos de idade nesta terça-feira (5) e já iniciou as celebrações com uma grande festa no Pavillon Gabriel, em Paris, onde pediu de presente de aniversário "um metatarso novo". Durante a comemoração, o craque do Paris Saint Germain (PSG), que sofreu uma nova lesão no pé e está usando muletas, subiu ao palco e fez um discurso para todos os convidados. "Para quem é atleta, sabe que estar com isso aqui [muletas] é complicado, é difícil", disse.

Visivelmente emocionado, Neymar ressaltou que o que mais "queria de presente hoje era um metatarso novo, para que pudesse estar dentro de campo guerreando, lutando e fazendo o que eu mais amo que é jogar futebol".

O craque sofreu uma nova contusão no quinto metatarso do pé direito, uma lesão parecida com a que ele teve há menos de 12 meses. Em 2018, a lesão o fez perder as oitavas de final da Liga dos Campeões, assim como deve acontecer neste ano. A festa do jogador brasileiro ainda contou com a participação de vários outros jogadores do PSG, como Cavani, Mbappé, Daniel Alves, além de famosos como Wesley Safadão, Gabriel Medina, Marília Mendonça e David Brazil, amigo pessoal de Neymar que publicou várias imagens no Instagram.