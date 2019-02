Melody volta ao Instagram com visual repaginado para comemorar seus 12 anos

Depois que o youtuber Felipe Neto anunciou um acordo com o pai da cantora mirim Melody para moderar o conteúdo de suas redes, o perfil no Instagram da menina saiu do ar. Nesta segunda-feira, 4 de fevereiro, Melody completou 12 anos e voltou a seu perfil, mostrando imagens de sua festa e de seu visual, totalmente repaginado.

Melody apareceu com o tom natural do cabelo, sem maquiagem pesada e com uma roupa de bolinhas, look bem mais condizente com a sua idade do que os figurinos com que aparecia até então e que geraram polêmica a respeito da imagem erotizada que foi construída para ela.

Felipe anunciou que não mais falaria sobre a menina em seu canal do YouTube, em que costuma 'reagir' a vídeos musicais, justamente pelo conteúdo sexualizado de suas redes.

Após conversa com Thiago Abreu, o Belinho, pai e ex-empresário da menina, o influenciador digital propôs que tanto Melody quanto sua irmã mais velha, Bella Angel, também cantoras, recebessem apoio pedagógico e psicológico, além de terem o conteúdo de suas redes monitorado.

Mentoria de Sabrina Bittencourt

Sabrina Bittencourt, ativista que foi convidada por Felipe Neto para ser mentora das meninas, cometeu suicídio no último sábado. Emocionado, Felipe publicou em suas redes sociais relato em que afirma ter conversado com ela na noite do ocorrido.