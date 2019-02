Marcos Mion surpreende filhos de cara limpa: 'nunca me viram sem barba na vida'

Após anos usando barba, Marcos Mion resolveu mudar o visual. Na segunda-feira (4), ele compartilhou a reação da esposa Suzana Gallo e seus três filhos, Romeo, Donatella e Stefano.

O vídeo divertido, mostra o apresentador do reality show "A Fazenda", que tem 39 anos, se apresentando à família de cara limpa pela primeira vez. "A primeira vez que me viram sem barba NA VIDA", escreveu em sua conta oficial no Instagram.

"Pra Dona Suzana virei meu tio, mas fato é que agora da pra ver que minha barba ficou branca muito cedo! 'Papai tá moleque' disse Romeozão, resumindo tudo! E o mais importante é que eles 'ainda' me amam", disse Mion.

Assista: