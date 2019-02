Mulher de Marcello Antony sofreu duas agressões em Portugal, para onde família se mudou em 2018

O ator carioca Marcello Antony foi um dos brasileiros a trocar o país por Portugal, assustado com a violência, no ano passado. Mas nem tudo tem sido flores na nova casa, para onde se mudou com a mulher, a chef Carolina Villar e quatro filhos.

Segundo o site Live News, a família enfrentou episódios complicados. Carolina foi vítima de dois episódios de violência nesse período em que fixaram residência lá. Durante festa religiosa em Alfama, Carolina foi assediada por dois homens, que a apalparam e a beijaram.

Outro caso foi a agressão que sofreu de uma senhora dentro de um supermercado. Em entrevista ao site, Antony, que atuou em "Malhação – Viva a Diferença" (2017-2018), lamentou os episódios, mas afirmou que gosta de morar em Portugal porque estava acuado por conta da violência.