Lolla Parties: Bring Me the Horizon, Snow Patrol e mais fazem shows paralelos em SP; veja programação

Se a grana está curta para comprar o ingresso do Lollapalooza Brasil, há uma chance mais barata de você conseguir ver de perto o artista que o levaria para o festival, que acontece nos dias 5, 6 e 7 de abril no Autódromo de Interlagos.

Isso – é claro – se algum deles for Bring Me the Horizon, Greta Van Fleet, Troye Sivan, St. Vincent e Snow Patrol. Essa é a lista de bandas confirmadas para as tradicionais Lolla Parties, como são conhecidos os shows paralelos de algumas das atrações do evento.

Essa é a oportunidade de conferir o setlist completo da turnê desses artistas, que, em geral, se apresentam em festivais com repertório mais enxuto. Além disso, a experiência de uma Lolla Party é bem mais intimista, e as chances de ficar pertinho do palco são maiores do que no descampado de Interlagos. Para terminar, há shows com direito a duas atrações na mesma noite.

Bring Me the Horizon e o The Fever 333 tocam juntos no dia 3 de abril, na Audio. No mesmo dia, Troye Sivan se apresenta no Cine Joia.

No dia 4 de abril, é a vez da cantora St. Vincent destilar suas faixas no Cine Joia, enquanto Snow Patrol e Lany assumem o som na Audio. O último show paralelo é o de Greta Van Fleet, que acontece dia 8 de abril na Audio.

Os ingressos custam entre R$ 220 e 350 e já podem ser adquiridos no site ticketsforfun.com.br.

Programação

Confira onde e quando serão os shows paralelos:

Bring Me the Horizon + The Fever 333.

Dia 3/4, na Audio.

De R$ 220 a R$ 340.

Troye Sivan.

Dia 3/4, no Cine Joia.

R$ 220.

St Vincent.

Dia 4/4, no Cine Joia.

R$ 220.

Snow Patrol + Lany.

Dia 4/4, na Audio.

De R$ 220 a R$ 340.

Greta Van Fleet.

Dia 8/4, na Audio.

De R$ 220 a R$ 350.