Por essa nós não esperávamos! Grupo BTS vai apresentar uma categoria do Grammy 2019

O grupo sul-coreano BTS foi indicado para o Grammy 2019. "Love Yourself: Tear" concorre na categoria "Melhor Pacote de Gravação".

No entanto, uma nova notícia pegou todos de surpresa nesta terça-feira (05). A boy band de k-pop deve apresentar uma categoria na importante premiação.

BTS (@BTS_twt) to appear at #Grammys (EXCLUSIVE) https://t.co/TEGPXOEQ7d

— Variety (@Variety) February 5, 2019