Grammy 2019: Camila Cabello e J Balvin farão o show de abertura

A organização do Grammy 2019 confirmou nesta terça-feira (5) os nomes que farão parte do show de abertura da cerimônia de premiação.

Camila Cabello, J Balvin, Ricky Martin, Young Thug e Arturo Sandoval serão os responsáveis por dar início a maior festa da indústria fonográfica americana. Pela lista, já dá para ver que será uma festa regada de muita cultura latina.

Também foram confirmadas apresentações de Shawn Mendes, Red Hot Chili Peppers, Diana Ross, Janelle Monáe, H.E.R., Post Malone e Cardi B.

Além de todos esses nomes, rumores apontam uma possível participação de Katy Perry, Miley Cyrus e Kacey Musgraves, com um tributo a Dolly Parton.

O Grammy 2019 acontece no próximo domingo (10), com apresentação da cantora Alicia Keys. No Brasil, ele será transmitido pelo canal pago TNT, a partir das 22h30.