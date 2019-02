Filmes na TV: O Garoto de Liverpool, A Proposta e outros destaques desta terça

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta terça-feira (4).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe "A Proposta", com Sandra Bullock e Ryan Reynolds, às 14h, "Carga Explosiva" às 1h10 e "O Assassino da Internet" às 2h30.

Na Band tem "O Garoto de Liverpool", uma cinebiografia de John Lennon, às 22h30. No SBT tem "Romeu tem que Morrer", com Jet Li, às 23h15. E na Record tem "Velozes e Furiosos 5 – Operação Rio" às 22h30.

Filmes na TV fechada

No Canal Brasil tem "Yonlu" às 22h. Na Warner tem "Divã a 2" às 22h30. Na Universal tem "ParaNorman" às 14h. Na Fox tem "Amizade Colorida", com Justin Timberlake, às 14h e "Os Croods" às 22h45. No FX tem "O Terno de Dois Bilhões de Dólares" às 20h15.

No Megapix tem "Os Simpsons – O Filme" às 16h45, "Como eu Era Antes de Você" às 20h30 e "A Culpa é das Estrelas" às 22h30. No Cinemax tem "Guerra ao Terror" às 15h e "V de Vingança" às 19h30. E no TNT tem "Star Wars: Episódio II – O Ataque dos Clones" às 13h30 e "No Coração do Mar" às 22h30.