Disney pode abrir parque temático em Brasília, diz colunista

Um sonho de muitos brasileiros é conhecer os parques temáticos da Disney fora do Brasil, principalmente os de Orlando, na Flórida (EUA). Os altos custos da viagem, porém, podem dificultar a ida ao exterior para aproveitar as atrações do universo de Mickey Mouse.

Os brasileiros são um dos principais visitantes da cidade turística, o que pode ter atraído os olhares de investidores e da própria Disney para inaugurar a primeira unidade do Disney World na América do Sul, segundo o colunista do Metro Jornal Cláudio Humberto.

O parque ocuparia uma grande área em Brasília, de cerca de 800 hectares, próxima ao Polo de Cinema. De acordo com o colunista, o governo do Distrito Federal negocia o andamento do negócio, que pode gerar 100 mil empregos em dois anos. A Sindepat, entidade mundial dos parques temáticos, também participa das conversas, junto com a Disney e interessados em custear o empreendimento.

Além da atração principal, seriam construídos hotéis e restaurantes para os turistas. "O investimento, se confirmado, vai alterar o perfil econômico de Brasília, ainda ligado à condição de capital política", afirmou Cláudio Humberto em sua coluna publicada na edição de segunda-feira (4).

Para auxiliar nas negociações, o governo se comprometeria em oferecer uma infraestrutura adequada, com transporte público de qualidade que ligaria o aeroporto de Brasília à região onde o parque seria instalado. Cidades como Tóquio (Japão) e Paris (França) possuem filiais da Disney World, que geram grande faturamento e movimentam as economias locais.

