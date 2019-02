Dia Mundial da Nutella é comemorado nesta terça-feira

A Ferrero e os fãs do creme de avelã mais famoso do mundo celebram nesta terça-feira (5) o "Dia Mundial da Nutella". Na data, os fãs são convidados a compartilharem nas redes sociais as receitas com Nutella, inventada em 1963 pelo empresário Michele Ferrero.

A empresa italiana também mantém o site Nutella Day com uma série de jogos e conteúdo interativo, como vídeos de receitas, fotos, convites para festas, artigos para presentear e músicas inspiradas no creme. A iniciativa do "World Nutella Day" foi criada em 2007, pela blogueira americana Sara Rosso, que decidiu escolher um dia para reunir a comunidade apaixonada pela Nutella.

No ano passado, a palavra Nutella foi mencionada a cada 0,5 segundo nas redes sociais no dia 5 de fevereiro.