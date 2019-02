Wesley Safadão entrou na justiça para levar filho à festa de Neymar

O cantor Wesley Safadão, um dos artistas que se apresentará na festa de aniversário de Neymar, já está em Paris com a esposa e dois de seus filhos. No entanto, seu primogênito, Yhudy, não se juntou ao pai na viagem.

Nesta segunda-feira, Safadão usou seu Instagram para desabafar sobre o motivo de não ter levado Yhudy para a festa, que ocorre no luxuoso Pavillon Gabriel, na capital francesa.

Ele conta que a mãe, Mileide Mihaile, não permitiu a viagem do menino. Segundo o cantor, a ex-esposa havia autorizado a viagem anteriormente – ambos haviam decidido toda a agenda da criança com antecedência. No entanto, Mileide voltou atrás na decisão.

Wesley então procurou sua advogada, e em seguida entrou com pedido de autorização na Justiça para autorizar a viagem de Yhudy. Segundo ele, a autorização foi concedida, porém Mileide ainda não liberou o filho.

O artista então lamentou não poder levar consigo Yhudy para conhecer Neymar – que, disse o pai, é fã de jogadores de futebol. Contou ainda que espera que hajam novas oportunidades para realizar o sonho da criança.