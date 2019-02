Vikings: Ivar sofrerá mudanças e terá segredos revelados na 6ª temporada

Após o final da quinta temporada, o criador de “Vikings”, Michael Hirst, revelou que Ivar (Alex Høgh Andersen) se tornará um personagem mais “profundo” e sofrerá mudanças na sexta temporada.

Em entrevista com a Variety, Hirst contou: “Houve alguns comentários de que Ivar é um pouco bidimensional e que ele não tem segredos, ou que não é tão interessante quanto Ragnar. O fato é que vamos aprender muito mais sobre Ivar na sexta temporada”.

Para o criador, manter a história intrigante e revelar segredos na última temporada é algo indispensável: “Vamos olhar para outros aspectos do personagem (Ivar) e ver coisas que não esperávamos. Estou muito satisfeito com a maneira como ele se aprofunda e com as mudanças”, terminou.

“Vikings” se prepara para a sua sexta e última leva de episódios que chegará ao fim em 2020.