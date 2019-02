TOTW 20: este é o time dos melhores jogadores do final de semana no ULTIMATE TEAM do FIFA 19

Toda semana a EA Sports lança para o modo de jogo Ultimate Team, do FIFA 19, uma seleção dos melhores do final de semana. A seleção adiciona ao modo jogo cartas atualizadas dos jogadores que se destacaram pelas partidas dos seus times na vida real.

Estamos na rodada 20 do Team of The Week (TOTW), e os destaques firam por conta do meia português da Juventus, Joao Cancelo, o meia argentino da Atalanta, Alejando “Papu” Gomez e o também argentino do PSG, Angél Di Maria.

Nesta semana, os representantes do futebol brasileiro sao o zagueiro Hilton e o meia Carlos Eduardo. Confira a foto dos escolhidas da semana 20 e mais abaixo a lista de todos as novas cartas que serao entraram no Ultimate Team essa semana.

Reprodução/ Divulgação

TOTW 20: time dos melhores ULTIMATE TEAM DO JOGO FIFA 19

FUT TOTW 20 – time principal

GOL: Benitez – 84

DC: Hilton – 84

DC: Giminez – 86

LD: Nelson Semedo – 83

MC: Joan Jordan – 84

MD: Guerreiro – 82

ME: Joao Cancelo – 87

MEI: Gomez – 87

PE: Di Maria – 87

ATA: Quagliarella – 85

ATA: Benzema – 86

FUT TOTW 20 Substitutos

GOL: Korber – 81

DC: Izzo – 81

LE: Wendt – 81

MEI: Carlos Eduardo – 81

PD: Berguis – 81

ATA: Poulsen – 84

ATA: Donnarumma – 84

FUT TOTW 20 Reservas

LD: Skubic – 79

MD: Mena – 79

ATA: Akpom – 77

MC: Klich – 79

ATA: Hamdallah – 83