Ao lado de Travis Scott e Big Boi, Maroon 5 se apresenta no intervalo do Super Bowl; assista

O tradicional show do Super Bowl deste ano foi comandado pela banda de pop Maroon 5. O vocalista Adam Levine se reuniu neste domingo (3) aos rappers Travis Scott e Big Boi, durante o intervalo do embate entre New England Patriots e Los Angeles Rams.

A banda de Levine recorreu aos seus antigos sucessos como "This Love" e "Moves Like Jagger" para animar o público. "Sugar", um dos hits mais recentes também esteve presente no setlist. Do último álbum do grupo, apenas "Girls Like You" foi incluída; Cardi B foi substituída por um coral.

Travis Scott cantou "Sicko Mode" e Big Boi, "The Way You Move". Ambas músicas contaram com a participação de Adam Levine. O show também teve uma breve participação dos personagens da animação "Bob Esponja", cantando"Sweet Victory". A apresentação foi uma homenagem a Stephen Hillenburg, criador da série, morto em novembro do ano passado.

Embora o intervalo do Super Bowl seja um dos maiores eventos de entretenimento dos Estados Unidos, este ano a organização encontrou dificuldades para fechar as atrações. Isso porque, segundo a imprensa americana, artistas estariam boicotando o show, em apoio ao ex-jogador da NFL Colin Kaepernick.

O quarterback, que defendia o San Francisco 49rs, se ajoelhou durante a execução do hino nacional dos EUA contra a brutalidade policial direcionada à população negra. Desde então, ele não jogou mais e até apresentou queixa contra a liga de futebol acusando-os de conspirar para mantê-lo fora de campo.

O show do ano passado foi liderado por Justin Timberlake. Com cerca de 103 milhões de espectadores, foi o maior público de qualquer evento televisivo da história dos Estados Unidos.

Assista ao show completo (sem legendas):