Fofura! Nilson Izaias "Papinho" vira hit no YouTube com vídeos do cotidiano

Da noite para o dia, uma pessoa improvável virou a mais nova sensação do YouTube: se trata de Nilson Izaias, um idoso que, em apenas um dia, acumulou quase 1 milhão de inscritos no site.

Nilson mantém o canal desde 2017, e compartilha cenas de seu cotidiano, dicas, e agradecimentos especiais para seus seguidores. Com seu jeito doce e humilde, ele encantou os internautas com um dos vídeos mais recentes, em que, após muitas tentativas frustradas, ele consegue fazer seu próprio slime.

"Slime" é uma espécie de massinha pegajosa, que virou sucesso entre crianças pelo mundo todo. Sua consistência provoca uma sensação agradável e até tranquilizante, e dezenas de youtubers entraram na onda com tutoriais de como produzí-lo.

No entanto, a estrela dos vídeos não é o slime, mas o próprio Nilson. O senhor já conquistou uma audiência de quase 1 milhão, e seus vídeos, até o momento, acumulam mais de 4 milhões de visualizações. Em meio a todas as notícias do país, ele é um dos assuntos mais discutidos nas redes sociais.

O "Papinho" ganhou ainda mais projeção após ser mencionado pelo comediante e também youtuber Whindersson Nunes no Twitter.

To a duas horas ininterruptas assistindo o senhorzinho fazendo slime — Whindersson (@whindersson) February 4, 2019

O canal não fornece muitas informações sobre quem é Nilson, e não há confirmação sobre outras redes sociais oficiais – inúmeras surgiram no Facebook e no Twitter após o sucesso mais recente. No entanto, especula-se que ele more em um sítio no interior paulista. Ele mostra o local e o interior de sua casa também em seu canal, fazendo um "tour" para seus inscritos.

Agora, os internautas que se apaixonaram por Papinho fazem campanhas nas redes para bater 1 milhão de inscritos, e também aconselham o youtuber a monetizar seu canal. Assim, a cada visualização, Nilson poderá ganhar um determinado valor em dólares. Após a explosão de atenção que recebeu, seu ganho estimado com a prática pode ser de até US$ 10 mil!

Confira abaixo o vídeo mais recente de Izaias, uma comovente homenagem às vítimas da barragem em Brumadinho: