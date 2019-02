Filmes na TV: Kingsman, O Grande Hotel Budapeste e outros destaques desta segunda

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta segunda-feira (4).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe "Soul Surfer – Coragem de Viver" às 14h, "Kingsman: Serviço Secreto" às 22h40 e "O Grande Hotel Budapeste" às 2h.

Filmes na TV fechada

No Canal Brasil tem "Chatô, o Rei do Brasil" às 14h40. Na Fox tem "Viagem ao Centro da Terra" às 14h30 e "Percy Jackson e o Mar de Monstros" às 22h45. No FX tem "Tropa de Elite" às 22h.

Na Warner tem "Sherlock Holmes" às 15h30. No TNT tem "Star Wars: Episódio II – O Ataque dos Clones" às 22h30. No Megapix tem "Thor" às 18h e "Dona Flor e Seus Dois Maridos" às 22h30. E no Cinemax tem "Sex and the City" às 15h15.